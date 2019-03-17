اليوم.. إعادة محاكمة متهم في عنف الزاوية

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة بمجمع محاكم طرة، اليوم إعادة إجراءات محاكمة الشافعي محمد الشافعي، المتهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، وذلك لإحضار المساعدات الفنية لمشاهدة السديهات المقدمة من الدفاع لمشاهدتها.



يصدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.



كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

