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تعليم

زراعة عين شمس تعقد مؤتمرها العلمي.. اليوم

الأحد 17/مارس/2019 - 03:02 ص
عمرو ممدوح
تنظم كلية الزراعة جامعة عين شمس، المؤتمر العلمي الرابع عشر لبحوث التنمية الزراعية بعنوان "التكنولوجيا الحيوية والتنمية الزراعية"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، على مدار يومي ١٧: ١٨ مارس الجارى بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأوضح الدكتور احمد جلال، عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يهتم بالإنتاج الحيوانى والداجن والسمكى وإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية، وكذلك علوم الأغذية - الامن الغذائي وسلامة الغذاء-التكنولوجيا الحيوية فى الغذاء ووقاية النبات وامراض النبات والحشرات الاقتصادية ومبيدات الآفات والإدارة الاقتصادية والإرشاد الزراعى.

وأشار الدكتور شوقى سليم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر الحدث، إلى أن المؤتمر يهتم بالميكروبيولجيا الزراعية والتسميد الحيوي والطرق الميكروبية والكيميائية والوراثة فى الزراعة والهندسة الزراعية وعلوم الأرض.

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