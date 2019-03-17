نواب يصدرون بيانا عن حادث نيوزيلندا ويضعون محاور لمكافحة الإرهاب



منفذ العمل الارهابي ليس عربيًا وليس مسلمًا، ومن ثم فإن الإرهاب ظاهرة عالمية، وليست عربية أو إسلامية كما يدعى البعض، وقد يكون ذلك بداية لتنظيم إرهابي جديد، حيث إن مرتكب الحادث ينتمي لليمين المتطرف.



وتابع البيان: العبارات التي كتبت على سلاح الارهابي تؤكد على مدى الكراهية الشديدة للإسلام وللمهاجرين العرب ومن هنا نؤكد على:



ضرورة أن تضع جميع دول العالم خطة واستراتيجية للتعامل مع الإرهاب في بلادهم، وإلا سيزداد وينتشر الإرهاب في العالم، وأول المتضررين هم دول أوروبا، ولابد أن تواجه الأفكار المتطرفة المنتشرة لديهم.



التواصل الدولي بين برلمانات العالم من خلال الاتحاد الدولي للبرلمانات، الى تعريف مشترك للإرهاب وجرائم الكراهية وكذلك العمل على سن قوانين معاقبة الإرهاب، والتأكيد على أن الإرهاب لا علاقة له بأي دين من الأديان، بل الإرهاب سلوك عدواني بغض النظر عن دين مرتكبيه.



تكاتف دول العالم للتصدي لممولي الإرهاب والتطرف وموفري الملاذ الآمن لهم وتدريب وتجهيز المهاجرين للاندماج في المجتمعات التي تستقبلهم، فالمهاجرون ليسوا مصدر قلق إن أحسنت الدول تأهيلهم.



تمسك دول العالم ببيان شيخ الازهر وبابا الفاتيكان في الإمارات الذي يدعو الى السلام والمحبة بين الشعوب، مهما اختلفت الأديان، والتمسك بتحقيق السلام، وعلى عدم استغلال الأديان من أجل تأجيج الكراهية وخلق مشاعر العداء والتطرف، ومن ثم يجب على الدول تدريس هذا البيان لتتفاهمه الأجيال القادمة.



خطر الإرهاب تجاوز حدود الشرق الاوسط ولذلك لابد من وجود اتفاق دولى فعال وحقيقي وملزم لكافة دول العالم في معالجة اسباب الارهاب.



مصر خاضت حروبا دامية ضد الارهاب والتطرف ومن هنا يجب الاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة الإرهاب.



الإرهاب هو المهدد الحقيقي لحقوق الانسان والانسانية العالمية لذلك لابد من التعامل مع الارهابيين ومن تورطوا في عمليات إرهابية، تعرض الحياة البشرية للخطر بحزم قاطع، وإن وصل الأمر إلى تطبيق عقوبه الإعدام عليهم في محاكم دولية، وضرورة وجود حلول شاملة وحقيقية لمواجهة أسباب الإرهاب والعنف، منها: ضرورة الاتفاق علي آليات براجماتية للهجرة من دولة الي اخري مع إلزام المهاجر على الدخول في تدريب يخص الاندماج داخل المجتمع المهاجر إليه، وينتهي التدريب بتقييم للمهاجر.مراجعة المناهج التعليمية لتنقيتها من الحض على الكراهية،مراجعة الخطاب الديني داخل دور العبادة.



نشر التسامح الديني ومبادئ تقبل الآخر وتكريس مفهوم الاخوة الانسانية في المدارس منذ الصغر، شن حملة عالمية ضد شيوخ ومعلمين الأديان المتطرفين.



زرع ثقافة الإختلاف وان الإنسان عليه أن يحب أخيه الإنسان حتى وإن كان يختلف معه فكريا، ودينيا ومذهبيا وأن يحترام الرأي الآخر.



فرض رقابة دولية ملزمة على الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، والانترنت عموما لحذف أي محتوي يحض على الكراهية والعنف.



إلزام الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث العالمية بسرعة التعاون مع اجهزة الأمن في دول العالم من خلال مجلس الامن والامم المتحدة للإبلاغ عن اي شخص يحرض على القتل او العنف، من خلالهم واصدار بيان ربع سنوي تقدمه تلك الشركات الى الامم المتحدة، توضح فيه ما قد توصلت اليه من انجاز في مجال مكافحة الارهاب والا تعرض نفسها للعقوبة.



بذل جهود كبيرة في توضيح الوسطية المطلوبة في كل المجالات سواء كانت دينية أم ثقافية أم سياسية من خلال أقوال وأفعال وفتاوي علماء المجتمع لأنهم سبب التعايش السلمي ومنع التطرف والإرهاب بين أفراد المجتمع.



عدم تبرير الجريمة أيًا كان شكلها ومنفذوها، فالدعوة لتجفيف منابع الارهاب يجب ان تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبها وممارسات الدول العظمى إزاء دول العالم الضعيفة، وإذا بقينا في منهج تبرير الجريمة فى بعض الأحيان فسوف نعمق اصل الارهاب بل ونعطية صبغة شرعية.



ضرورة حصر وجود السلاح بيد الدولة فقط، ولا يجوز ولا يمكن ولا يتصور أن ندعو للقضاء على الإرهاب، ونحن نرعى من يحمل السلاح بغير مسمى الدولة ويمارس الجريمة، فالمعارضة المسلحة هي احدى صور الارهاب والتى يجب ان تجرم بشدة.

أصدر أعضاء البرلمان، بيانًا وقع عليه، النائب محمد عرابي، والنائبة آمنة نصير وأنيسة حسونة وداليا يوسف، بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي على مسجدين، يوم الجمعة الماضي، ووصفوه بالعمل غير اخلاقى الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والذي أودى بحياة مدنيين أثناء أداء شعائرهم الدينية بدور العبادة، وعلى ذلك نتقدم بخالص تعازينا لعائلات الضحايا ولشعب نيوزيلندا وشعوب العالم أجمع.وقال البيان: الحادث الأَلِيم أثار في نفوس المصريين جميعا الحزن والألم مذكرنا بحادث مسجد الروضة بشمال سيناء في عام 2017، الذي حصد أرواح 305 أشخاص، وكذا حادث تفجير الكنيسة الكاتدرائية المرقسية فى ديسمبر 2016، والذى راح ضحيته 29 شخصًا وأصيب 31 آخرون، واليوم تتعرض دوله صديقة مثل نيوزيلندا لحادث أليم هي الأخرى، وإن اختلفت الدوافع والأسباب، إلا أنها تؤكد على أن الإرهاب مهما اختلفت ديانته أو توجهاته، فهو في النهاية إرهاب يروع الآمنين، ويهدد أمن واستقرار الدول.ومع إدانتهم الشديدة لهذا الحادث ورفضهم القاطع لكل أشكال العنف والقتل، إلا أنهم يجدونه الحل الأمثل لمنع الإرهاب، وهو أن نواجه أنفسنا أولا وقبل كل شي بحقيقة الموقف، ونستخلص من ذلك عدة عناصر منها:الارهاب مأساة تواجه الإنسانية والسلام العالمي، ويمثل الحادث تذكيرًا جديدًا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.كما يشير إلى أن الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، يظهر مؤشرا خطيرا لتصاعد خطاب الكراهية ضد الأجانب والإسلاموفوبيا، وهنا نود الإشارة إلى دراسة نشرتها مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن باحثين بجامعة جورجيا، تناولت الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2006 و2015، والتي توصلت إلى أن 12% فقط من العمليات الإرهابية في 10 سنوات ارتكبها مسلمون.وهي رد واضح وصريح على ما قالة السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ فى قراته للحادث المأساوي الذى نحن بصدد ادانته.