محافظ الغربية: فحص مليون و260 ألفا بـ 100 مليون صحة

اعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليون و260 ألفا و350 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 157 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 مواطنا.



والجدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.



ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.