حالة الطقس اليوم الأحد 17/3/2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 12 22

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 12 19

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 11 21

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 12 22

السويس 11 21

العريش 12 19

رفح 12 18

رأس سدر 12 22

نخل 06 18

نويبع 17 20

طابا 12 18

كاترين 05 16

الطور 13 23

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 22

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 09 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 11 24

أسوان 13 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

راس حدربة 16 25

حلايب 17 24



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 31

المدينة 13 26

الرياض 10 24

المنامة 18 25

أبوظبى 19 33

الدوحة 18 28

الكويت 11 24

دمشق 04 17

بيروت 13 18

عمان 04 13

القدس 05 13

غزة 11 18

بغداد 10 19

مسقط 24 28

صنعاء 11 26

الخرطوم 18 34

طرابلس 14 22

تونس 11 26

الجزائر 10 21

الرباط 09 21

نواكشوط 18 34