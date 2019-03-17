عمرو خليل من أسوان: المشاركون في الملتقى العربي الإفريقي أشادوا بقدرات مصر

قال الإعلامى عمرو خليل، إن جميع المشاركين فى الملتقى العربي الإفريقى أشادوا بقدرات مصر على تنظيم المحافل الكبري.



وتابع مقدم برنامج اليوم من محافظة أسوان: "الملتقى العربي الإفريقى حدث كبير بعد رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، واصفا الإفتتاح بالمبهج".



وأشار إلى أن جلسات ملتقى الشباب العربي الإفريقى تبدا من الغد، مضيفا: "الحضور بحفل الافتتاح مبهر للغاية".



