رئيس مصر الثورة يوضح أهمية ملتقى الشباب العربي الأفريقي

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019، يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف شباب الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى إظهار الصورة الجيدة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، قادرة على استضافة الشباب من مختلف دول العالم، ما يساهم في تشجيع وترويج العملية السياحية في مصر.





وأضاف "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، أن هذه الملتقيات تفتح الآفاق ورحاب الأفكار للشباب وتساهم في إبعادهم عن التطرف والعنف وتساعدهم على المساهمة في تنمية بلدانهم وتحقيق طموحاتهم داخل القارة، كما أنها تولد لهم آمال كبيرة، وتخرجهم من دوائر اليأس التي تدفع كثيرا منهم للجوء للهجرة غير الشرعية غير مبالين بتعريض حياتهم للخطر.



