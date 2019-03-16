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تعليم

أسوان ونيجيريا في نهائي السلة بـ أوليمبياد شباب أفريقيا بجامعة الأزهر

السبت 16/مارس/2019 - 10:44 م
صدى البلد
محمد شحتة
تواصلت اليوم السبت فعاليات الأوليمبياد الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الازهر، الذي يقام بمقر الجهاز الرياضي للقوات المسلحة، وجرت اليوم عدد من المباريات بين الفرق المنافسة.

وأقيمت اليوم أربع مباريات في كرة السلة، المباراة الأولى جرت بين منتخب أسوان ومنتخب الخرطوم (بنين) وفاز بها "منتخب أسوان"، وتأهل للنهائي، وكانت المباراة الثانية (بنين) بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا وانتهت لصالح "منتخب نيجيريا" وتأهله للنهائي، حيث سيتقابل منتخبا أسوان ونيجيريا في النهائي بعد غد الاثنين.

وفي كرة السلة للبنات تقابل فريق بعوث غرب مع بعوث وسط، وفاز بالمباراة "بعوث وسط"، ووصل للنهائي، كما تقابل فريق منتخب مصر مع فريق منتخب الخرطوم وفاز بها "منتخب مصر"، وسيتقابل غدًا في النهائي مع فريق "بعوث وسط".

يأتي هذا في إطار الأولمبياد الأول لشباب جامعات أفريقيا، والذي تحتضنه وتنظمه جامعة الأزهر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ومتابعة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
أسوان ونيجيريا في نهائي السلة بـ أوليمبياد شباب أفريقيا بجامعة الأزهر
أسوان ونيجيريا في نهائي السلة بـ أوليمبياد شباب أفريقيا بجامعة الأزهر
أسوان ونيجيريا في نهائي السلة بـ أوليمبياد شباب أفريقيا بجامعة الأزهر
أسوان ونيجيريا في نهائي السلة بـ أوليمبياد شباب أفريقيا بجامعة الأزهر

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