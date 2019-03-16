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مرصد الإسلاموفوبيا بالإفتاء: داعش استغل حادث نيوزيلندا لأهداف خبيثة

السبت 16/مارس/2019 - 10:37 م
حادث نيوزيلندا الإرهابي
حادث نيوزيلندا الإرهابي
هاني حسين
قال حسن محمد، مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري توافر إرادة دولية لمواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية واليمين المتطرف.

وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" بعد الحادث بدقائق رصدنا دعوات على صفحات داعش لاستغلال الحادث لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب والتأكيد على صحة أهداف تنظيم داعش".

وتابع:" الإرهابي نفذ العملية الإرهابية في نيوزيلندا على طريقة لعبة شهيرة على مستوى العالم "ببجي"، وعلى العالم تجفيف منابع تمويل الإرهابيين والقضاء على التشكيلات الإرهابية".

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