مرصد الإسلاموفوبيا بالإفتاء: داعش استغل حادث نيوزيلندا لأهداف خبيثة

قال حسن محمد، مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري توافر إرادة دولية لمواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية واليمين المتطرف.



وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" بعد الحادث بدقائق رصدنا دعوات على صفحات داعش لاستغلال الحادث لتنفيذ عمليات إرهابية في الغرب والتأكيد على صحة أهداف تنظيم داعش".



وتابع:" الإرهابي نفذ العملية الإرهابية في نيوزيلندا على طريقة لعبة شهيرة على مستوى العالم "ببجي"، وعلى العالم تجفيف منابع تمويل الإرهابيين والقضاء على التشكيلات الإرهابية".

