انتبه.. خطأ يرتكبه البعض عند قراءة آية فويل للمصلين .. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن علماء التجويد اختلفوا في الوقف على رأس آية يوهم الوقف عليه معنى غير المعنى المراد منها، كما في قول الله تعالى: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» (سورة الماعون).



وأضاف «عويضة» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم الوقف بعد قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ؟»، أنه ذهب بعضهم إلى أنه من الوقف القبيح الذي لا يكون إلا في حالة الضرورة وانقطاع النفس، فينبغي أن يوصل هذه الآية بالتي بعدها حتى لا يفسد المعنى، ويفهم خطأ من يسمعها أن المصلين المحافظين على الصلوات سيعذبون.



وأوضح أن الآية الكريمة السابقة فيها إشارة إلى شدة العذاب، والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: «الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ».







