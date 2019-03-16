شقيق ضحية مصري في حادث نيوزيلندا يروي تفاصيل الهجوم.. فيديو

قال خالد المرسي، شقيق الشهيد أشرف المرسي، أحد ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي، إنهم في حالة انهيار تام منذ أن علموا بخبر وفاة شقيقه.





وأضاف "المرسي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": «أما شوفنا الخبر تواصلنا معاه ماردش وكلمنا زوجته ماردتش وأما ردت قالت حصل حادثة وضرب نار، وقالت مش لاقيين أشرف، وفضلت توصف الحادثة، وإن مفيش حد كان متوقع إن دا يحصل».





وتابع: «زوجته اشتكت من تأخر الشرطة والإسعاف علشان وصلوا بعد الحادثة بفترة كبيرة»، ولفت: «أشرف عنده 55 سنة، ونحتسبه عند الله شهيدا، وهو كان متزوجا من مصرية، وعنده ولد وبنت، وهما كانوا عايشين هناك كويسين، وانهارده الصبح زوجته كلمتنا قالت لنا البقاء لله».



