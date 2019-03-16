إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة جامبو على صحراوي وادى النطرون

أصيب 6 أشخاص بينهم شخص مجهول الهوية "بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور وما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ " فى وقوع حادث إنقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي عند الكيلو 15 بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل "جامبو" ووجود مصابين وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة نقل عند الكيلو ١٥ بالطريق الصحراوى اتجاه طريق ماستر- طريق فرعى الاتجاه بدائرة المركز



وأسفر الحادث عن إصابة كل من :"عبدالله حسن عمر مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى ٥٥ سنه وادى النطرون، ممدوح فتحى قرنى ٦٠سنه الفيوم جرح بفروه الراس ،احمد فؤاد احمد اشتباه نزيف بالمخ وجمال حميده محمد ٤٥ سنه جرح بفروه الراس، مايكل زكى خليل ٢٤ سنه اشتباه كسر بالساق اليمنى، شخص مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ " وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق