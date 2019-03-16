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منوعات

مفاجأة حول أول ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا..صور

السبت 16/مارس/2019 - 10:34 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن أول ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا هو مصلٍ مسن القى بنفسه على زملائه المصلين لحمايتهم من إطلاق النار عليهم.

وأكد عمر نابي أن والده داود نابي ، 71 عامًا ، وهو جد لتسعة ، كان من بين 49 قتيلًا في كرايستشيرش.

وقال إن والده ساعد اللاجئين في بدء حياتهم الجديدة ، في نيوزيلندا وشعر أنه من المنطقي أنه كان سيحاول إنقاذ مصل آخر.

واوضح إنه قيل أن والده ألقى بنفسه أمام زملائه المصلين ليحميهم من إطلاق النار عليهم من قبل القاتل الخسيس.

أخبر عمر شبكة إن بي سي أن والده أسس مسجدًا، وأصبح رئيسًا لجمعية أفغانية محلية في كرايستشيرش.

وبحسب ما ورد انتقلت العائلة إلى نيوزيلندا في الثمانينيات من أفغانستان بعد غزو الاتحاد السوفيتي.

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