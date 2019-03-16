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رياضة

شاهد.. طبيب الأهلي ينقذ مشجعاً سقط من المدرجات قبل مباراة شبيبة الساورة

السبت 16/مارس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد سقوط مشجع للنادي الأهلي علي رأسه من المدرجات ولم يكن هناك مسعفون متواجدون فى أرض الملعب وتدخل طبيب الأهلي لإنقاذه علي الفور .

وافتتح الأهلي التهديف في تلك المباراة بهدف عكسي عن طريق مدافع شبيبة الساورة فاتح طالح بالدقيقة 30، وهدف ثان عن طريق مروان محسن بالدقيقة 45، وفي الختام هدف من نصيب حسين الشحات بالدقيقة 82.

وبهذا الفوز يتربع الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بأبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط وذلك بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مواجهتان، بينما يأتي بالمركز الثاني سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها، بينما في المركز الثالث يأتي شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

بالترتيب السابق يتأهل الي دور الـ8 من عمر البطولة الإفريقية الأهلي بصفته صاحب المركز الأول وسيمبا التنزاني بصفته صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

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