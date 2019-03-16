تهديدات بالقتل والاغتصاب لمنظمي مسيرة نسائية في باكستان

قالت نساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان في يوم المرأة العالمي إنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المسيرة التي أثارت حفيظة بعض الجماعات المحافظة.





وقالت نايات داد لرويترز إن منظمات المسيرة تبحثن رفع شكوى لسلطات التحقيق الاتحادية الباكستانية بشأن المضايقات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت.





وأضافت: "الأمر تخطى الحدود فيما يتعلق بتهديدات القتل والاغتصاب الموجهة لمن نظمن المسيرة ومن شاركن فيها أيضا" مشيرة إلى أن موقع تويتر أوقف أحد الحسابات التي تطلق التهديدات.



