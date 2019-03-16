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رياضة

بركات زيدان تعود.. 3 أشياء غير طبيعية في اليوم الأول لـ زيزو مع ريال مدريد

السبت 16/مارس/2019 - 10:41 م
صدى البلد
القسم الرياضى
كثرت على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء تولي زيدان منصب المدير الفني لريال مدريد نغمة أن زيدان والنجاحات التي حققها مع الريال كانت ترجع للحظ الكبير الذي يلازمه في كثير من الأوقات مما ساعده على الفوز بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا .

ومع رحيل زيدان وتراجع مستوى ونتائج ريال مدريد زادت تلك النغمة وقال البعض أن رحيل زيدان يعني تراجع ريال مدريد ، لأن ذلك الحظ لن يكون مع الفريق الملكي ، لكن مع عودة زيدان لتدريب الفريق ، وفي يومه الأول مع النادي حدثت أشياء غريبة ، ليخرج رواد مواقع التواصل الإجتماعي ويرددوا تلك النغمة مرة أخرى.

ويرصد لكم صدى البلد 3 أشياء غير طبيعية حدثت في اليوم الأول لزيدان مع ريال مدريد

- أصيب ديفيد خوينكا الظهير الأيسر لنادي سيلتا فيجو في المباراة وتم تبديله في الدقيقة الثانية فقط من عمر اللقاء ، كما أن إياجو أسباس نجم الفريق ، وبعد أن تعافى من إصابته قبل المباراة ، عادت لتتجدد تلك الإصابة ليغيب عن اللقاء الأول لزيدان كمدير فني لريال مدريد

- فاز ريال مدريد في مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو بثنائية نظيفة ، وهو الفوز الأول للنادي الملكي على ملعبه منذ 4 مباريات ، حيث خسر الفريق آخر 4 مباريات على ملعبه ، حيث خسر أمام خيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني ، وأمام برشلونة أيضًا ولكن في كأس إسبانيا ، وأمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

- خسر منذ قليل أتليتكو مدريد المنافس التقليدي للريال في العاصمة أمام أتليتك بيلباو في الدوري بهدفين مقابل لا شيء وهي الخسارة الأولى في تاريخ أتليتكو مدريد على ملعب سان ماميس معقل فريق بيلباو ، كما أنها المباراة الوحيدة الذي يخرج فيها فريق الأتلتي من الشوط الأول في مباراة في الدوري الإسباني بدون أن يسدد أي تسديدة في عهد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للنادي ، ليصبح الفارق بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد نقطتين فقط في صراع المركز الثاني في الدوري.

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