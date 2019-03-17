خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو

قال هاني لبيب عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، إن المنظمات الحقوقية في العالم لم تتحدث عن حادث نيوزيلندا الإرهابي، موضحا أن القيادة المصرية كانت سباقة في التحذير من خطر الإرهاب.



وأضاف " لبيب " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو الإرهابي لأنه يتسبب في تعبئة الرأي العام".



وتابع:" لدينا نقص في المعلومات عن الأحداث الإرهابية التي تحدث حول العالم، ونعاني من البطء في الرد على الشائعات".

