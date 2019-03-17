ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة

الأحد 17/مارس/2019 - 01:03 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدى البلد فرحة كبيرة على وجوه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق وخالد مرتجي أعضاء مجلس الإدارة، بعد هدف حسين الشحات الثالث فى مرمى شبيبة الساورة .

وافتتح الأهلي التهديف في تلك المباراة بهدف عكسي عن طريق مدافع شبيبة الساورة فاتح طالح بالدقيقة 30، وهدف ثان عن طريق مروان محسن بالدقيقة 45، وفي الختام هدف من نصيب حسين الشحات بالدقيقة 82.

وبهذا الفوز يتربع الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بأبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط وذلك بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مواجهتين، بينما يأتي بالمركز الثاني سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها، بينما في المركز الثالث يأتي شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

بالترتيب السابق يتأهل الي دور الـ8 من عمر البطولة الإفريقية الأهلي بصفته صاحب المركز الأول وسيمبا التنزاني بصفته صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة..أسعار أوبل انسيجنيا بعد إلغاء الجمارك..فيديو

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة بدورى الأبطال

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

رباعى عربى قوى .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا

شاهد.. رد فعل لاسارتي ولاعبي الأهلي على أهداف الفريق في شبيبة الساورة

ضربة ثلاثية.. ترامب يهاجم الصين وجوجل وهيلاري كلينتون في تغريدة

بعد وصول مايك تايسون إلى مصر.. 5 معلومات عن فيلم حملة فرعون وعلاقته بـ شمس الزناتي

وزير داخلية إيطاليا يستفز المسلمين بتصريح عنصري بعد مجزرة نيوزيلندا

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو

إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي.. صور

توفيق عكاشة: هذا الرئيس سبب فرقة العرب خلال 40 سنة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو
شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة
سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟