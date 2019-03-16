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رياضة

شاهد.. رد فعل لاسارتي ولاعبي الأهلي على أهداف الفريق في شبيبة الساورة

السبت 16/مارس/2019 - 11:46 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا صدي البلد، فرحة لاسارتي المدير الفني لنادي الاهلي واللاعبين علي أهداف الفريق فى شباك شبيبة الساورة فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الجيش ببرج العرب الليلة السبت، في إطار الجولة الختامية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي التهديف في تلك المباراة بهدف عكسي عن طريق مدافع شبيبة الساورة فاتح طالح بالدقيقة 30،وهدف ثان عن طريق مروان محسن بالدقيقة 45،وفي الختام هدف من نصيب حسين الشحات بالدقيقة 82.

وبهذا الفوز يتربع الأهلي على صدارة المجموعة الرابعة بأبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط وذلك بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مواجهتان، بينما يأتي بالمركز الثاني سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مثلها، بينما في المركز الثالث يأتي شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير فيتا كلوب برصيد 7 نقاط.

بالترتيب السابق يتأهل الي دور الـ8 من عمر البطولة الإفريقية الأهلي بصفته صاحب المركز الأول وسيمبا التنزاني بصفته صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

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