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تعليم

تأثير مبادرة الحزام والطريق على الشراكة بين مصر والصين في ندوة بالجامعة البريطانية

الأحد 17/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
تنظم الجامعة البريطانية بالقاهرة الندوة الموسعة تحت عنوان "مبادرة الحزام والطريق الصينية وانعكاساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين" اليوم، الأحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وتتم مناقشة النشأة والأهداف من مبادرة الحزام والطريق وآثارها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين والآثار الاقتصادية المحتملة للمبادرة على مصر.

وتضم الندوة عددا من الحضور المتميز من بينهم الدكتور على الدين هلال استاذ العلوم الاسياسية بجامعة القاهرة والدكتور لونغ دينغ أستاذ بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية بالصين والدكتور محمد فايز فرحات مدير برنامج الدراسات الاسيوية بمركز الدرسات السياسية والاسراتيجية بالأهرام والدكتور جمال سليم أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة البريطانية والسفير محمود كارم مستشار الجامعة البريطانية للعلاقات الخارجية ورئيس مركز مصر والشرق والسفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية والسفير سونغ ابقوه سفير الصين بالقاهرة والدكتورة هى وينبنج الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. 

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