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أخبار العالم

نيوزيلندا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الارهابي على مسجد كرايست شيرش

السبت 16/مارس/2019 - 10:50 م
شرطة نيوزيلندا
شرطة نيوزيلندا
رحيم يسري
أكدت شرطة نيوزيلندا، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين إلى 50 قتيلا، مضيفة أن عدد المصابين بلغ 50 بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا في مؤتمر صحفي إنه تم الإفراج عن سيدة دون توجيه تهم لها بعد اعتقالها، مضيفا أنه تم اعتقال شخص ثالث لكنه لا يعتقد أن له صلة بالهجوم الإرهابي.

وأوضح أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحايا حتى انتهاء التحقيقات، مؤكدا أن تشديد الإجراءات الأمنية حول المساجد سيستمر حتى التأكد من عدم وجود تهديدات.

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