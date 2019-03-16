وفاة أمين شرطة أثناء إطفاء حريق ورشة سمكرة بـ المنوفية

لقي امين شرطة بقوة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، مصرعه عقب إصابته باختناق نتيجة مشاركته في إطفاء حريق ورشة سمكرة سيارات.



تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة الباجور، بنشوب حريق بورشة سمكرة سيارات بعزبة غيط شبرا، ونجم عنها إصابة " ه.ع.ج " ٤٥ سنة امين شرطة من قوة المديرية إدارة الحماية المدنية ضمن طاقم الإطفاء بحلبة اختناق وتم نقله إلي المستشفي.



وتبين الي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وفاة المصاب بالمستشفي عقب توقف عضلة القلب ومشاكل في التنفس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

