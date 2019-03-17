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تعليم

الجامعة البريطانية تحصل على الميدالية البرونزية ببطولة ملاكمة الاتحاد الرياضي

الأحد 17/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
فاز فريق الجامعة البريطانية بالقاهرة bue بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة الملاكمة بمسابقة الاتحاد الرياضي المصري الذي عقد في جامعة حلوان .

حصل الطالب احمد تامر بيومى على الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الملاكمة وزن فوق 91 كغ بعد منافسات شديدة مع الفرق المشاركة من مختلف الجامعات المصرية.

وكرمت الجامعة الطالب أحمد تامر بيومى على هذا الانجاز والفوز متمنية له المزيد من التفوق فى حياته الشخصية والعلمية والرياضية .

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