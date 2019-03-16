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منوعات

شاهد.. مصاب فى مذبحة نيوزيلندا يطالب بالصلاة من أجل طفلته بالمستشفى

السبت 16/مارس/2019 - 10:59 م
صدى البلد
أحمد شريف
توسل اب من مصابى مذبحة مسجد نيوزيلندا ، للناس أن يصلوا من أجل ابنته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات التي اصيبت وهي بجانبه ، بعد رميها برصاصات الغدر من قبل السفاح فى واقعة مسجد نيوزيلندا.

وبحسب صحيفة " ميرور" البريطانية، سجل وسيم الساتي رسالة عاطفية من فراشه بالمستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار عدة مرات في الهجوم على مسجدين في كرايست شيرش أثناء صلاة الجمعة.

وعبر الفيديو المسجل ، قال الساتي: "من فضلك صلّ من أجلي ومن أجل ابنتي ، أتمنى أن تكون أفضل بكثير" مضيفًا : "أنا آسف جدًا لعدم استقبال مكالماتك ورسائلك النصية ، حيث لن أتمكن من الرد على أي منها الآن ، لقد تعبت حقًا.

واستطرد : " "لقد كان من دواعي سروري أن أتعرف عليك جميعًا ، وأشكركم على كل دعمكم وكل المساعدة التي قدمتها لي حتى الآن.

من المعتقد أن ألين في حالة مستقرة في مستشفى ستارشيب للأطفال في أوكلاند بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكان الحلاق، الذي هاجر من الأردن قبل خمس سنوات إلى نيوزيلندا ، اصيب بأربع رصاصات بينما أصيبت ابنته ألين بثلاثة أعيرة نارية.


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