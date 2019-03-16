أهداف اليوم في الدوريات الأوروبية.. شاهد

أقيمت اليوم عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى ، وذلك في الجولة الاخيرة من الدوريات قبل التوقف الدولي ,



_ الدوري الإنجليزي



حقق فريق ويست هام يونايتد فوزًا بشق الأنفس على حساب نظيره هادرسفيلد تاون بـ4 أهداف مقابل 3 ، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بهدفين لمثلهما ، وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة 31



- الدوري الإسباني



فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء ، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أتليتك بيلباو على ضيفه أتليتكو مدريد ، كما فاز ألافيس على هويسكا 3-1 .



- الدوري الإيطالي



فاز سامبدوريا على ساسولو 5-3 ، وخسر روما من سبال بهدفين مقابل هدف



- الدوري الألماني



فاز دورتموند على هيرتا برلين 3-2 ، ولايبزيج على شالكة بهدف نظيف ، كما فاز فولفسبورج على فورتونا ديسلدورف 5-2