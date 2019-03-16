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رياضة

أهداف اليوم في الدوريات الأوروبية.. شاهد

السبت 16/مارس/2019 - 11:00 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أقيمت اليوم عدد من المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى ، وذلك في الجولة الاخيرة من الدوريات قبل التوقف الدولي ,

_ الدوري الإنجليزي

حقق فريق ويست هام يونايتد فوزًا بشق الأنفس على حساب نظيره هادرسفيلد تاون بـ4 أهداف مقابل 3 ، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بهدفين لمثلهما ، وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة 31

- الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء ، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أتليتك بيلباو على ضيفه أتليتكو مدريد ، كما فاز ألافيس على هويسكا 3-1 .

- الدوري الإيطالي

فاز سامبدوريا على ساسولو 5-3 ، وخسر روما من سبال بهدفين مقابل هدف

- الدوري الألماني

فاز دورتموند على هيرتا برلين 3-2 ، ولايبزيج على شالكة بهدف نظيف ، كما فاز فولفسبورج على فورتونا ديسلدورف 5-2

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