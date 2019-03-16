تعليق ناري من عمرو أديب على مهاجمة خادم مسجد نيوزيلندا للإرهابي.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، علي قيام خادم المسجد الذي وقع فيه الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، بمهاجمة الإرهابي.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «حارس في المسجد اسمه عبدالرزاق، جري خلف الإرهابي، ولقي جهاز بطاقات ائتمان في الشارع خده وجري ورا الإرهابي وهو معاه مدفع رشاش ورماه بيه في العربية علشان يعمل أي حاجه».



وتابع: «عندما تجري وراء واحد معاه مدفع رشاش، حاجات زي إللي بنشوفها في الأفلام، وهنا بتظهر البطولات ويظهر الرجل الإنسان الذي يدافع عن البشر والإنسانية، وهنا غريزة الحياة أقوي من غريزة الأكل 100 مرة».



وأضاف: «لو أي حد تاني في مكانه كان هيستخبي في عمارة إنما البطل دا جري ورا الإرهابي لحد ما هرب منه، علشان كان عنده إصرار إنه يحمي الناس ومفيش حد يجراله حاجه».

