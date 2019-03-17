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خالد أبو بكر: الرئيس السيسي يتحدث بلغة الإنسانية.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 02:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
ثمن الإعلامي خالد أبوبكر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه تحدث بلسان الإنسانية وليس كرئيس لدولة عربية إفريقية، وليس كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأكد "أبوبكر"، خلال تغطية منتدي الشباب الإفريقي العربي من أسوان، والمذع على البث المشترك لفضائيات "الحياة وdmc وcbc وon e"، أن حديث الرئيس يصلح للتصدير للعالم أجمع، فهي لغة يفهمها العالم الإنساني بأكمله.

وانطلقت السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأبرزت مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وضمت الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

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