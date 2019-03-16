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محافظات

فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية

السبت 16/مارس/2019 - 11:46 م
فودة يرأس الاجتماع
فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة ال
ايمن محمد
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع التحضيري الثالث لـ"مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، للوقوف على آخر المستجدات التي تمت في التجهيز لإقامة المؤتمر وذلك بصفته رئيس المؤتمر.

حضر الاجتماع الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب عصام القاضي، مقرر المؤتمر، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ومقرر المؤتمر، والدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي والمنسق العام للمؤتمر،وهاني عزيز، رئيس مجلس أمناء جمعية محبي مصر السلام، والدكتور حازم الفيل، ممثل وزارة الصحة.

تم خلال الاجتماع عرض ما تم من تجهيزات طبقا لما تحدث به اللواء خالد فودة، مؤكدا ان المؤتمر ياتى تلبية لرؤية القيادة السياسية لدعم السياحة الصحية والاستفادة من مقومات مصرالهائلة وتم عرض الاستعدادات التى تمت بشان المؤتمر.
فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية
فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية
فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية
فودة يرأس الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية

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