مرصد الإسلاموفوبيا: تنظيمات إرهابية سرية ستنفذ عمليات دموية فى أوروبا

قال حسن محمد، مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية، إن الدول الأوروبية تدفع ثمن إيواء التنظيمات والعناصر الإرهابية.



وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أوروبا سوف تشهد عمليات إرهابية ينفذها تنظيمات سرية من اليمين المتطرف وفقا لدراسة استشرافية".



وتابع:" التنظيمات السرية سوف تكون مكونة من النازيين البيض والتابعين لليمين المتطرف الإرهابي".

