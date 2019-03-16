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مرصد الإسلاموفوبيا: تنظيمات إرهابية سرية ستنفذ عمليات دموية فى أوروبا

السبت 16/مارس/2019 - 11:50 م
العمليات الإرهابية
العمليات الإرهابية في أوروبا
هاني حسين
قال حسن محمد، مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية، إن الدول الأوروبية تدفع ثمن إيواء التنظيمات والعناصر الإرهابية.

وأضاف " محمد " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أوروبا سوف تشهد عمليات إرهابية ينفذها تنظيمات سرية من اليمين المتطرف وفقا لدراسة استشرافية".

وتابع:" التنظيمات السرية سوف تكون مكونة من النازيين البيض والتابعين لليمين المتطرف الإرهابي".

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