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حاتم باشات: مؤتمر أسوان فرصة للتواصل مع الشباب الأفريقي

السبت 16/مارس/2019 - 11:47 م
حاتم باشات
حاتم باشات
عبد الخالق صلاح
قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنه رفض المشاركة في مؤتمر الشباب الأفريقي والعربي لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة.

وأضاف "باشات" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، أن المؤتمر له أهمية خاصة فهو الأول من نوعه، وفرصة جيدة للغاية للتواصل مع الشباب الأفريقي ما يعود بالنفع على قيادتنا للقارة.

وأشار إلى أن الشباب المصري يجب أن يعي ويعلم حجم ما يُحاك بنا على خلفية حادث قتل المصلين في مسجد نيوزيلندا، مشددا على ضرورة الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعودة لمكانتنا مرة أخرى.

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