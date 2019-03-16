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محافظات

بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور

السبت 16/مارس/2019 - 11:50 م
بني سويف تستقبل فوج
بني سويف تستقبل فوج سياحي في زيارة للمعالم الأثرية والسياحية
محمد عبد الحليم
استقبلت محافظة بني سويف "اليوم السبت " فوجا سياحيًا مكون من 80 فردا من نادي الزهور، حيث تم التنسيق بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة مصر للسياحة لإرسال الفوج ، ضمن الأجندة السياحية المتفق عليها بين الشركة والمحافظة، والتي تأتي تتويجا لجهود المحافظة في الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة ( برنامج سياحة اليوم الواحد)،والتي يجري تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف .

تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة واحة وهرم ميدوم ، وعقب ذلك زيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل أعضاء الفوج عدد من الآباء والقساوسة لإطلاعهم على القيمة التاريخية والدينية للدير.

واستكمل الفوج برنامجه السياحي بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب.

احتوى أيضًا البرنامج السياحي زيارة منتجع الأسيوطي السياحي بالواسطى والتي استقبلت الفوج في بداية الرحلة لينطلق منها الفوج للاستمتاع بالمقومات السياحية السويفية التي تعد تنافسية ومتميزة.

رافق الفوج السياحي الأستاذة رانيا عزت مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة،والأستاذ أشرف حماد مدير إدارة الرحلات ، ومسؤولو الوحدات المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف .
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور
بني سويف تستقبل فوجا سياحيا في زيارة للمعالم الأثرية..صور

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