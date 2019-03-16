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تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه

السبت 16/مارس/2019 - 11:42 م
شاب البيضة
شاب البيضة
أحمد سيف الدين
أغلقت شركة التواصل الإجتماعي تويتر الحساب الشخصي للشاب الذي قام بإلقاء بيضة على رأس السيناتور الأسترالي فريزر أنينج، بعد تصريحاته العنصرية حول الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وتصدر هاشتاج #EggBoy، موقع التواصل الإجتماعي، مساء اليوم السبت، وتفاعل المغردون بشكل إيجابي مع الواقعة، وإعتبروها ردا فوريا على العنصرية التي بدت في كلمات السيناتور الذي استدار وحاول ضرب الشاب بعد إلقاء بيضة علي رأسه.

يذكر أن السيناتور الأسترالي أصدر بيانا يوم الجمعة قال فيه أن السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا برنامج الهجرة الذي سمح للمتعصبين المسلمين بالهجرة إلي البلاد، مضيفا أن برنامج الهجرة أبرز الخوف من الوجود الإسلامي المتزايد.

وأثار البيان غضبا وإستياء عالميا، وبدا المدونون حملة يدعو البرلمان إلي عزله ووقع على هذه الحملة نحو 265 ألف شخص.

جاءت تعليقات المغردين في موقع تويتر لصاح الشاب الذي أطلقوا عليه EggBoy، ولم يروا في فعلته إلا أنها إعتراض سلمي على عنصرية النائب. وتبادل رواد موقع التواصل الإجتماعي التعليقات الساخرة من موقع تويتر الذي حذف حساب الشاب في حين هناك الألاف من المدونين العنصريين الذين يتمتعون بحرية كتابة خطاب الكراهية والعنف على منصة التداول الإجتماعي.

ووفقا لما نشره موقع "بلفاست تليجراف" تم إطلاق حملة للتبرع لدفع كافة الرسوم القانونية لهذا الشاب الأسترالي الذي اعتقلته الشرطة عقب فعلته، ووصل المبلغ الذي جمع لصالحه ما يقرب من الـ 10 آلاف دولار.
تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه
تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه
تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه
تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه
تويتر يحذف حساب شاب قذف سيناتور أستراليًا عنصريًا بـ البيض.. ومغردون يكافئونه

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