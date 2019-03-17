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ديني

حكم الوضوء مع وجود الزيت أو الكريم في الشعر .. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 06:30 ص
مسح الشعر
مسح الشعر
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان إذا استعمل الدهن «الكريم والزيت» على رأسه، وكان جامدًا ويمنع وصول الماء إلى الشعر، فلابد أن يزيل ذلك قبل الضوء لكي تصح طهارته.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صحة الوضوء حال وجود «دهانات» على الشعر مثل الزيت والكريم؟»، أما إذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء الشعر فإنه لا يضر وإن بقى أثر الزيت على الرأس، والوضوء صحيح.

ولفت إلى أن الرأس يمسح ولا يغسل في الوضوء، ويجوز للإنسان أن يبل شعرة واحدة ويجزئ ذلك، أو أن يخصص جزءًا من الشعر الموجود أعلى الأُذن ويمسح عليه.

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