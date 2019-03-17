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ثقافة

احتفالا بيوم المرأة المصرية.. مناقشة رواية الموت حياة للكاتبة لمياء يوسف

الأحد 17/مارس/2019 - 12:54 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
طارق موسى
عقدت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة رواية "الموت حياة" للروائية الشابة لمياء يوسف، السبت، بمقر المكتبة بالزمالك.

رواية "الموت حياة" هى أول عمل للكاتبة، وقد أدار الندوة المخرج أحمد عمر، وناقشها الشاعر والممثل محمد صلاح، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

تدور أحداث الرواية حول طبيبة نفسية تصاب بمرض خطير، وترفض العلاج منه بعد وفاة صديقتها المفاجئ، وعندئذ تشعر أن الموت ليس مجرد أنفاس وتنتهي، بل أنه يتخطى ذلك، وأن فقدان الفرد لشئ أو شخص، قد يصعب على العقل تحمل عدم وجوده .

يذكر أن اختيار يوم 16 مارس جاء ليكون يوما للمرأة المصرية لعدة أسباب تاريخية، ترجع بدايتها لثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار، ونضالها من أجل الاستقلال، بعد استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، وتظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية.

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