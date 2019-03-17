حساسين: كلمة السيسي بمنتدى الشباب العربي الأفريقي في الصميم

قال البرلماني سعيد حساسين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى الشباب العربي الأفريقي "في الصميم ووضعت النقاط على الحروف".



وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، أن كلمة الرئيس السيسي تكشف حجم المؤامرات على القارة الأفريقية ورغبة الدول الكبرى في إعادة الاستعمار للقارة، ولكن شعوب القارة في يقظة لهم.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية وذلك الانتشار غير المسبوق للصراعات التي خلفت حجم من الدمار والتخريب في العالم.



وأضاف في كلمته خلال إطلاق فعاليات متلقى الشباب العربي الإفريقي، في محافظة أسوان، السبت، «أصبحت مشاهد اللاجئين معتادة وصراخات الثكالى والضحايا جزء من حياتنا اليومية وللأسف لقد كان نصيب قارتنا الإفريقية، والدول العربية النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليم أرهقته الصراعات التي تكاد تمحي مستقبله وماضية».



وانطلقت، السبت، فعاليات احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ضمن متلقى الشباب العربي الإفريقي، في محافظة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المقرر أن يشهد ملتقى الشباب العربي والإفريقي تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019.

