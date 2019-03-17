يد نادى جزيرة الورد بالمنصورة يصعد للدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي جزيرة الورد بالمنصورة فوزا كبيرا على نادى اتحاد الشرطة في المباراة التى أقيمت السبت بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنصورة بنتيجة 30 /15 .



جاءت المباراة مثيرة بين الفريقين والتى تمكن خلالها فريق نادى الجزيرة من الفوز على اتحاد الشرطة والذى يعد الفوز هو الرابع علي التوالي بعد موسم طويل وجهد كبير من اللاعبين والجهاز الفني والدعم اللامحدود من قبل مجلس الإدارة برئاسة المحاسب طارق عبد الهادي .



ووجه طارق عبد الهادى الشكر للجهاز الإداري بالنادي بقيادة إبراهيم الجمل مدير عام النادي والكابتن حسام محرم مدير النشاط الرياضي والكابتن محمد عبد الحافظ نائب مدير النشاط والكابتن وليد الشبراوي المدرب العام للفريق والكابتن عمرو محي المدير الفني للفريق.