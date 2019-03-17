دنيا علي: معرض عبر زمانين يكلل جهود طلاب التصميم الداخلي والأثاث

قالت المهندسة دنيا علي، طالبة بالفرقة الثانية قسم تصميم داخلي وأثاث بكلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، إن النسخة الخامسة من معرض عبر زمانين لعام 2019 الذي يشارك فيه الطلاب لوحاتهم، تنطلق تحت إشراف الدكتور محمد حسن إمام أستاذ تاريخ التصميم الداخلي والأثاث الإسلامى والدكتورة علا سمير أستاذ تاريخ التصميم الداخلي والأثاث الإسلامي.



وأضافت لـ صدى البلد، أن المعرض يكلل جهود طلاب الفرقة الثانية قسم تصميم داخلي، بعد زياراتهم الميدانية للأماكن التاريخية ونسخ اللوحات من تلك الأماكن، منها: بيت السحيمى وبيت الكريتلية (متحف جاير اندرسون) و حي الأزهر والسلطان حسن ووكالة بزارعة وشارع المعز.



وأوضحت أن المعرض سيضم لوحات الطلاب التي نفذوها خلال زياراتهم للأماكن التاريخية، كما أنه يكسب الطلاب خبرة عرض لوحاتهم بالإضافة إلى خبرة تنظيم وإدارة المعارض.



وينظم طلاب الفرقة الثانية - قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان معرض "عبر زمانين 5"، الأحد المقبل، في قاعة العرض الكبرى بمقر الكلية بالدقي.



ويعبر الطلاب عن رؤيتهم خلال المعرض في تحقيق الترابط بين زمن حضارتنا التى يشهد لها التاريخ وزمننا الحالي الذي نسعى فيه لبناء مستقبل يرتقى بالإنسانية.