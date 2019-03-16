السيسي خلال افتتاحه ملتقى الشباب العربي والافريقي بأسوان .. أدين حادث نيوزيلندا الارهابي .. ومصر ترفض كل أشكال التطرف

السيسي :

تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية والإفريقية

لابد من إعلاء رسالة التسامح والسلام وتنحية النزاعات

الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والإفريقية





أعلن "السيسي" خلال كلمته في منتدي الشباب العربي الإفريقي، رفضه القاطع لكل الحوادث الإرهابية حول العالم، والتي تهدف لهدم الدول والأمم والشعوب،قائلا:" اسمحولي أن أدين تلك الحادثة الإرهابية بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية".



وتابع:" نقول من مصر إننا ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، ونؤكد من مصر وأفريقيا أننا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية".



وجه الرئيس السيسي؛ التحية إلى حضور ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان؛ موضحا أن مصر تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.



أوضح السيسي أن هناك تحديات تواجه منطقتنا العربية والافريقية؛ حيث نالت المنطقة الدمار والتخريب في الفترة الأخيرة؛ منوها أن صرخات الأطفال والثكلى جزء من حياتنا اليومية؛ لذا وجب علينا التعاون والتلاقي.



واكد السيسي؛ انه لابد من إعلاء رسالة التسامح والسلام؛ وتنحى النزاعات؛ مشيرا إلى أنه تم خلق مساحة للنقاش والتشاور.



قال الرئيس إننا بصدد إطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، معقبا: «حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة إفريقيا الواعدة».



وأضاف : «سوف نتحاور باحثين عن الغد الواعد متطلعين إلي مستقبل عنوانه السلام والمحبة متمنين عالما بلا صراع أو نزاع».



وتابع: «الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والإفريقية، وهم بحماسهم سوف يكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل.



وأكد الرئيس السيسي ان منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية بين كل شباب العالم والثقافات، معقبا:"يحيا شباب مصر ويحيا شباب العالم العربى".



وأضاف السيسي :"وضعنا شبابنا على رأس أولوية الفئات التى تحظى بالإهتمام والرعاية ومصر تعتز بانتمائها العربى والأفريقى وتسعى دوما للروابط والإخاء بين جميع أشقائها".



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب المشارك في افتتاحية فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي بأسوان، بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي.