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سفير مصر بإثيوبيا: حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع العلاقة بين البلدين

الأحد 17/مارس/2019 - 01:38 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال السفير أسامة عبد الخالق، السفير المصري بأثيوبيا، إن حجم التبادل التجاري بين الدولتين يصل إلي 184 مليون دولار، وهو لا يتناسب مع العلاقة الوثيقة بين القاهرة وأديس أبابا، مشيرا إلي أن أثيوبيا تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تحتاجها مصر، نظرا لاستهلاك مصر السنوي من اللحوم الذي تصل للمليارات.

وأضاف عبد الخالق خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية خلود زهران وخالد أبو بكر في بث مشترك لـقنوات" أون أي، سي بي سي، الحياة ودي أم سي" لتغطية فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقي، أن مصر تسعي للوصول لأكبر قدر ممكن من التعاون المشترك مع أثيوبيا وغيرها من الدولة الإفريقية الشقيقة.

وتابع، أن الدولة الإفريقية معجبة بالأفكار والمبادرات البنائة التي تتبناها مصر، مثل حملتها المكبرة للقضاء علي فيروس سي.

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