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تعليم

مدير كونفوشيوس عين شمس توضح أنشطة المعهد

الأحد 17/مارس/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، إنه سيتم وضع حجر أساس إنشاء المعهد يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الجامعة حاليا بها مركز كونفوشيوس، وإنشاء المعهد يستهدف التوسع في الأنشطة المقدمة.

وأضافت إسراء عبد السيد، لـ«صدى البلد» أن معهد كونفوشيوس سيكون منارة لتعميق التعاون بين المؤسسات الصينية وجامعة عين شمس، وسيشهد عقد المؤتمرات المشتركة بين الجانب الصيني والجامعة.

وأوضحت مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، أن العهد يخدم قطاع عريض من محبي اللغة الصيني والراغبين في تعلم اللغة الصينية، مشيرة إلى أن المعهد بجانب تدريس اللغة الصينية، سيعقد دورات تدريبية في الكونغ فو، والحرف والفنون الصينية، وقص الورق، ودورات للأزياء على الطراز الأسيوي، ويحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورة يتم استخراجها من الصين.

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