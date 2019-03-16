ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 11:45 م
حادث مسجد نيوزيلندا
حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي
محمد القاضي
قال حيدر العراقي، أحد شهود العيان علي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، إن الحادث كان مرعبا لنيوزيلندا، معقبا: «نيوزيلندا أول مرة في تاريخها تشهد مثل هذا النوع من الجرائم».

وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «المسجد مقسوم إلي قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي، والإرهابي دخل علي القسم الرجالي ولم ير القسم النسائي»، و تابع: «كان فيه طفلة في القسم النسائي ولحظة خروجها الإرهابي شافها أطلق عليها النيران، وبعد ما وقعت أطلق النيران عليها مرة أخري».

وتابع: «الإرهابي لم ينتبه للقسم النسائي في المسجد، وكان يطلق النيران في أماكن دقيقة جدا، لذلك جميع المصابين حالتهم حرجة».

ترشيحاتنا

مفاجأة حول أول ضحايا مذبحة مسجد نيوزيلندا..صور

إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي.. صور

شاهد.. مصاب فى مذبحة نيوزيلندا يطالب بالصلاة من أجل طفلته بالمستشفى

أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي منفذ حادث نيوزيلندا.. فيديو

شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

نجيب جبرائيل يكشف مصدر الشائعات الخاصة بعزل البابا تواضروس

تعليق ناري من عمرو أديب على مهاجمة خادم مسجد نيوزيلندا للإرهابي.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 16-3-2019

الفرق بين حسابات البنوك الجارية والتوفير والوديعة - خدمات

وائل جمعة يكشف عن أفضل ما في الأهلي بعد ثلاثية شبيبة الساورة

أول تعليق من إيهاب جلال بعد رباعية المصري في سموحة

طائرة تعود بعد إقلاعها بسبب نسيان سعودية لطفلها..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو
موجز البلد.. السيسي يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء نيوزيلندا.. وهجوم جديد على مسجد في لندن
شاهد.. طبيب الأهلي ينقذ مشجعاً سقط من المدرجات قبل مباراة شبيبة الساورة
مرصد الإسلاموفوبيا: تنظيمات إرهابية سرية ستنفذ عمليات دموية فى أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟