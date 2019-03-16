شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

قال حيدر العراقي، أحد شهود العيان علي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، إن الحادث كان مرعبا لنيوزيلندا، معقبا: «نيوزيلندا أول مرة في تاريخها تشهد مثل هذا النوع من الجرائم».



وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «المسجد مقسوم إلي قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي، والإرهابي دخل علي القسم الرجالي ولم ير القسم النسائي»، و تابع: «كان فيه طفلة في القسم النسائي ولحظة خروجها الإرهابي شافها أطلق عليها النيران، وبعد ما وقعت أطلق النيران عليها مرة أخري».



وتابع: «الإرهابي لم ينتبه للقسم النسائي في المسجد، وكان يطلق النيران في أماكن دقيقة جدا، لذلك جميع المصابين حالتهم حرجة».

