شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

قال حيدر العراقي، أحد شهود العيان علي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، إن الحادث كان مرعبا لنيوزيلندا، معقبا: «نيوزيلندا أول مرة في تاريخها تشهد مثل هذا النوع من الجرائم».
وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «المسجد مقسوم إلي قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي، والإرهابي دخل علي القسم الرجالي ولم ير القسم النسائي»، و تابع: «كان فيه طفلة في القسم النسائي ولحظة خروجها الإرهابي شافها أطلق عليها النيران، وبعد ما وقعت أطلق النيران عليها مرة أخري».
وتابع: «الإرهابي لم ينتبه للقسم النسائي في المسجد، وكان يطلق النيران في أماكن دقيقة جدا، لذلك جميع المصابين حالتهم حرجة».
وأضاف "العراقي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «المسجد مقسوم إلي قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي، والإرهابي دخل علي القسم الرجالي ولم ير القسم النسائي»، و تابع: «كان فيه طفلة في القسم النسائي ولحظة خروجها الإرهابي شافها أطلق عليها النيران، وبعد ما وقعت أطلق النيران عليها مرة أخري».
وتابع: «الإرهابي لم ينتبه للقسم النسائي في المسجد، وكان يطلق النيران في أماكن دقيقة جدا، لذلك جميع المصابين حالتهم حرجة».