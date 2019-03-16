ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ضربة ثلاثية.. ترامب يهاجم الصين وجوجل وهيلاري كلينتون في تغريدة

السبت 16/مارس/2019 - 11:49 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تسخر من شركة جوجل التي تدير محرك البحث العالمي.

وأتهم ترامب شركة جوجل بمساعدة الصين وقوتها العسكرية، موضحا أنها لم تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار في التغريدة إلى أن الشركة ساعدت منافسته في الإنتخابات الرئاسية السابقة هيلاري كلنتون ولم تساعده إطلاقا.

جاءت ردود الأفعال على تغريدة ترامب غاضبة، حيث اتهمه المتابعون بإنه كاذب ويروج لاكاذيب، وكتب أحدهم "على ما أتذكر..روسيا ساعدت ترامب، ورد آخر: جوجل لم تساعد هيلاري والواضح أن روسيا هي من ساعدت ترامب".

يذكر أن موقع "بريت بارت" الأمريكي نشر تصريحا لشخص يدعي إنه أحد المديرين في شركة جوجل، شدد خلاله على ضرورة توقف الشركة عن بث الأخبار المزيفة لأن مثل هذه الأخبار هي التى جلبت ترامب إلى كرسي الرئاسة.

ترشيحاتنا

شاهد.. مصاب فى مذبحة نيوزيلندا يطالب بالصلاة من أجل طفلته بالمستشفى

الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة.. فيديو

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

عمرو أديب عن تظاهرات السترات الصفراء: جابوا أشهر المحلات الأرض.. فيديو

بعد وصول مايك تايسون إلى مصر.. 5 معلومات عن فيلم حملة فرعون وعلاقته بـ شمس الزناتي

سوق السيارات المستعملة..أسعار أوبل انسيجنيا بعد إلغاء الجمارك..فيديو

المصري ينتقم من حسام حسن بهدف رابع فى شباك سموحة من منتصف الملعب.. فيديو

حسين الشحات يسجل هدفا موسيقيا لـ الأهلي في شباك شبيبة الساورة.. فيديو

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل جديدة حول الطلاسم والرموز المنقوشة على سلاح مرتكب حادث نيوزيلندا

وزير داخلية إيطاليا يستفز المسلمين بتصريح عنصري بعد مجزرة نيوزيلندا

مصادر تكشف حقيقة مفاوضات جالاتا سراي لضم تريزيجيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلى والزمالك في الدوري.. فيديو
موجز البلد.. السيسي يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء نيوزيلندا.. وهجوم جديد على مسجد في لندن
شاهد.. طبيب الأهلي ينقذ مشجعاً سقط من المدرجات قبل مباراة شبيبة الساورة
مرصد الإسلاموفوبيا: تنظيمات إرهابية سرية ستنفذ عمليات دموية فى أوروبا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟