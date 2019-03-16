ضربة ثلاثية.. ترامب يهاجم الصين وجوجل وهيلاري كلينتون في تغريدة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تسخر من شركة جوجل التي تدير محرك البحث العالمي.



وأتهم ترامب شركة جوجل بمساعدة الصين وقوتها العسكرية، موضحا أنها لم تساعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار في التغريدة إلى أن الشركة ساعدت منافسته في الإنتخابات الرئاسية السابقة هيلاري كلنتون ولم تساعده إطلاقا.



جاءت ردود الأفعال على تغريدة ترامب غاضبة، حيث اتهمه المتابعون بإنه كاذب ويروج لاكاذيب، وكتب أحدهم "على ما أتذكر..روسيا ساعدت ترامب، ورد آخر: جوجل لم تساعد هيلاري والواضح أن روسيا هي من ساعدت ترامب".



يذكر أن موقع "بريت بارت" الأمريكي نشر تصريحا لشخص يدعي إنه أحد المديرين في شركة جوجل، شدد خلاله على ضرورة توقف الشركة عن بث الأخبار المزيفة لأن مثل هذه الأخبار هي التى جلبت ترامب إلى كرسي الرئاسة.

