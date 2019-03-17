ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار

الأحد 17/مارس/2019 - 07:55 ص
سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر
قسم السيارات
هل يحدث انخفاض في سوق السيارات المستعملة؟.. بعد مرور عدة أشهر على الزيرو جمارك.. سؤال طرحناه خلال جولتنا في سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة بالحي العاشر، خاصة أن هناك ارتباطا كبيرا بين أسعار السيارات الجديدة ونظيرتها المستعملة، فإذا حدثت ارتفاعات في سوق الجديد، انتقلت نسب الزيادة إلى المستعمل، والعكس صحيح.

أكد تاجر السيارات، أحمد حسن، أنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حالة الطلب على السيارات ونوعية كل سيارة هو الذي يحدد أسعار السيارات.

وقال إن الانخفاضات السعرية البسيطة التي حدثت بعد الزيرو جمارك لم تحقق آمال الراغبين في شراء سيارة، وينتظروا نزول الأسعار أكثر من ذلك، ولكن هذا الأمر لن يحدث لأن الوكيل لن يخسر أبدا، وإلا لن يستمر في البيع.

وأضاف حسن: عمري 43 عاما ولم أر أو أسمع أبدا عن انخفاض أسعار أي شئ في مصر، وأقصى استفادة يمكن حدوثها للمواطنين هو نظام العروض والتخفيضات على بعض السيارات، لأن نزول سعر السيارات بشكل كبير سيضرب اقتصاد الدولة.

وأوضح أن وكيل أي ماركة سيطلب من الشركة الأم ألا تعطيه شكل جديد في الموديلات الجديدة القادمة 2020 وأن يعرض الموديل الجديد بنفس شكل موديل 2019 لأنه المتحكم في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تنقذه هذه الحيلة من أي خسائر، مضيفا "الوكلاء سيقومون بتغيير الفاتورة حتى لا يخسروا المليارات عن طريق ركن موديل 2019 وسيكون لديه موديل 2020 بنفس الشكل".

وأضاف أن بعض المتحكمين في سوق السيارات يضحكون على المواطنين، فيعرضوا عليهم شراء سيارة ثمنها 250 ألف مقابل 150 ألف جنيه فقط ولكن عند الاستلام يطلب منك وضع 250 ألف في حسابات البنك لمدة 3 سنوات، ثم تحصل بعدها على 100 ألف ويأخذ الـ 150 ألف لنفسه ولكن بعد أن استفاد بالأرباح بالفعل من البنك.
بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار
بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار
بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار
بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار
بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار

ترشيحاتنا

الفرما.. بلدة السيدة هاجر وبيت آمون ومركز القبائل العربية.. صور

الكشف عن سر سقوط الطائرة الإثيوبية

خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو

بالصور.. حماقي يغني على كرسي في القطامية

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو

السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور

مدرب منتخب بنجلادش: التأخر عن صلاة الجمعة أنقذنا من الموت في نيوزيلندا

مصر تدخل عالم التكنولوجيا.. وزير الاتصالات: المحافظات ستكون ذكية.. ونواب: التحول الرقمي يكافح الفساد.. وهدفه تسهيل الخدمة المقدمة للمواطن.. ونسعى لإدخال الدليل الرقمي لإثبات الجرائم

زراعة البرلمان: حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة مع تفعيل حظر الطيور الحية

أمر تفعله يجعل الله يستجيب لك عند الشدائد والكروب

حظك اليوم الأحد 17 مارس 2019

طوارئ في إندونيسيا بسبب السيول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟