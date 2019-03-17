بعد إلغاء الجمارك.. حيلة ذكية من وكلاء السيارات لرفع الأسعار

هل يحدث انخفاض في سوق السيارات المستعملة؟.. بعد مرور عدة أشهر على الزيرو جمارك.. سؤال طرحناه خلال جولتنا في سوق مدينة نصر للسيارات المستعملة بالحي العاشر، خاصة أن هناك ارتباطا كبيرا بين أسعار السيارات الجديدة ونظيرتها المستعملة، فإذا حدثت ارتفاعات في سوق الجديد، انتقلت نسب الزيادة إلى المستعمل، والعكس صحيح.



أكد تاجر السيارات، أحمد حسن، أنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حالة الطلب على السيارات ونوعية كل سيارة هو الذي يحدد أسعار السيارات.



وقال إن الانخفاضات السعرية البسيطة التي حدثت بعد الزيرو جمارك لم تحقق آمال الراغبين في شراء سيارة، وينتظروا نزول الأسعار أكثر من ذلك، ولكن هذا الأمر لن يحدث لأن الوكيل لن يخسر أبدا، وإلا لن يستمر في البيع.



وأضاف حسن: عمري 43 عاما ولم أر أو أسمع أبدا عن انخفاض أسعار أي شئ في مصر، وأقصى استفادة يمكن حدوثها للمواطنين هو نظام العروض والتخفيضات على بعض السيارات، لأن نزول سعر السيارات بشكل كبير سيضرب اقتصاد الدولة.



وأوضح أن وكيل أي ماركة سيطلب من الشركة الأم ألا تعطيه شكل جديد في الموديلات الجديدة القادمة 2020 وأن يعرض الموديل الجديد بنفس شكل موديل 2019 لأنه المتحكم في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي تنقذه هذه الحيلة من أي خسائر، مضيفا "الوكلاء سيقومون بتغيير الفاتورة حتى لا يخسروا المليارات عن طريق ركن موديل 2019 وسيكون لديه موديل 2020 بنفس الشكل".



وأضاف أن بعض المتحكمين في سوق السيارات يضحكون على المواطنين، فيعرضوا عليهم شراء سيارة ثمنها 250 ألف مقابل 150 ألف جنيه فقط ولكن عند الاستلام يطلب منك وضع 250 ألف في حسابات البنك لمدة 3 سنوات، ثم تحصل بعدها على 100 ألف ويأخذ الـ 150 ألف لنفسه ولكن بعد أن استفاد بالأرباح بالفعل من البنك.