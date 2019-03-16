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رياضة

تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا

السبت 16/مارس/2019 - 11:49 م
محسن صالح
محسن صالح
محمد بدران
أعرب محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلى اليوم، على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية مقابل لاشئ.

وكتب صالح على صفحته بموقع "تويتر" ‏بقيت رتوش وتكتمل صورة الاهلي الزاهية بعد اكتمال الصفوف والعودة من الهاوية لاسارتي يسأل عمن سيلعب ومن سيجلس بجواره.. بعد ان كان يشكو من كثرة المصابين 

معلول وحده جبهة يسري حامية..عادت فعاد مروان محسن هدافا..وحسين قادم قوة عظمي ثلاثية.. بقوة تريكة ومتعب وبركات كمان دا داهية.

وتأهل المارد الأحمر إلى ربع النهائي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ونجح الأهلي في التأهل لدور الـ8، بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة،وتوقف رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط.

تعليق مثير من محسن صالح على تأهل الأهلي لدور الـ 8 في دوري أبطال أفريقيا

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