السيسي يفتتح ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. نواب: يقوي جسور التواصل بين الشباب.. منصة لمناقشة أهم ما يشغل بال الجيل الحالي.. واهتمام كبير من مصر لتأهيل شبابها

طارق الخولى: منتدى أسوان يساهم فى تقوية جسور التواصل بين الشباب العربى والأفريقي

فرج عامر: مصر تولي اهتماما لتأهيل الشباب الأفريقي والعربي

نائب: الملتقى العربي الأفريقي منصة لمناقشة أهم ما يشغل بال الشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، الذي تمتد فعالياته حتى غد الاثنين تحت رعاية الرئيس السيسي.وحرص الرئيس السيسي على اصطحاب مجموعة من الشباب العربي والأفريقي المشارك في الملتقى في جولة نيلية، وقام الشباب بالتقاط الصور التذكارية معه.وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.وبدأ الحفل الذي أقيم في مسرح مكشوف على ضفاف نهر النيل بعرض للفلكلور الأسواني ، كما قدمت إحدى الفرق عرضا استعراضيا، فضلا عن عرض استعراضي أفريقي نال إعجاب الحضور، كما شهد الحفل مجموعة من عروض الفلكلور المغربي، وتفاعل الحضور مع عروض الحفل ورفعوا أعلام بلدانهم موجهين التحية لمصر لاستضافتها هذا الحدث الكبير.من جانبه، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العرب وأفريقيا يأتى تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، وبمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى؛ مؤكدا أن المنتدى فرصة لبناء جسور وية للعلاقات بين الشباب العربى والأفريقى.وأشار الخولى فى تصريحات صحفية إلى أن ورش العمل والجلسات ستركز على التكامل الأفريقى والعربى وعلى العديد من القضايا التى تمس المنطقة العربية والأفريقية، كما ركزت الجلسات على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والسلم والأمن فى منطقة الساحل.وتابع أن الموضوعات تهدف لدعم الابتكار والبحث العلمى فى البلدان العربية والافريقية، مؤكدا أن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية المكان، حيث ينطلق من أسوان عاصمة الشباب الافريقي تلك المحافظة الحاضنة للحضارة الفرعونية القديمة والثقافة الافريقية.وأضاف: "هنا تجتمع كل الحضارات الثقافية والعربية والمنتدى فرصة نحو انطلاق آفاق اوسع للوصول إلى مستقبل مزدهر لمجتمعاتهم وجيل كامل من مختلف الدول العربية والافريقية " ، مؤكدا أن المنتدى سيساهم فى تبادل وجهات النظر إزاء التحديات التى تواجه الشباب فى البلدان العربية والإفريقية والعمل على البحث عن وجود حلول لهذه التحديات.وفي السياق ذاته، قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي يعكس اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، بخلق قنوات اتصال بين الشباب المصري والأفريقي، من خلال الحوار المباشر، وكذلك تأهيلهم بشكل جيد.وأضاف عامر، فى بيان صحفى، أن تزامن الملتقى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، يعكس الاهتمام بدور الشباب في إصلاح أوضاع القارة والتحاور في الأزمات والتحديات المشتركة.وثمن النائب اختيار مدينة أسوان، ليقام الملتقى على أراضيها، حيث إنها التقاء للثقافة العربية والأفريقية، مؤكدا أن الملتقى سيكون فرصة لخلق مساحات من التفاهم مشتركة بين الشباب العربي والأفريقي.وأكد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية ملتقى الشباب العربى الأفريقي المقام بأسوان، لكونه فرصة ومنصة لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الشباب العربي والأفريقي وتقديم الرؤى الشبابية حولها.وقال دسوقي، فى بيان صحفى، إن الملتقى يشارك به أكثر من 1500 شاب، لمناقشة قضايا وتحديات القارة السمراء والمنطقة العربية، ويتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي خلال عام 2019، وتسلُم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن الحدث يحظى باهتمام وسائل الإعلام العالمية كونه الحدث الأبرز الذي يجمع المنطقتين العربية والأفريقية.وأوضح النائب أهمية جلسات الملتقى والتي تتنوع موضوعاتها بين مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار فى أفريقيا والمنطقة العربية، وإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادى النيل كممر للتكامل العربى والأفريقى، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والترفيهية، مشيرا إلى أن الملتقى فرصة جيدة لتنظيم جولات سياحية للمشاركين فى مدينة أسوان لتنشيط السياحة واحتفالًا بكونها عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2020.