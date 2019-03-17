مكتبة مصر العامة تطلق مهرجان تبسيط العلوم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي

تنظم اليوم الأحد، مكتبة مصر العامة في الدقي بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مهرجان العلوم (SciFest)، "مهرجان القاهرة للعلوم" وهو مهرجان لتبسيط العلوم من خلال ورش عمل علمية تستهدف الأطفال من ٤ إلى ١٥ سنة، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.



كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقدت مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري 4 مارس الماضي، والذي يعقد للعام السادس على التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، بحضور الدكتور محمود صقر.



ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم" سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.