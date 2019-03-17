نشرة أخبار البرلمان.. دعوة لتشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم السبت 16 مارس:
وكيل خارجية البرلمان يدعو لتشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين في الغرب
برلماني: التحول الرقمي هدفه مكافحة الفساد وضمان الشفافية
برلمانى: نعد مشروع قانون حتى يعتد بالدليل الرقمي لإثبات الجرائم
وكيل خارجية البرلمان يدعو لتشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين في الغرب
برلماني: التحول الرقمي هدفه مكافحة الفساد وضمان الشفافية
برلمانى: نعد مشروع قانون حتى يعتد بالدليل الرقمي لإثبات الجرائم
فرج عامر يهنئ ضياء رشوان بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين
عبد العال ومدبولي يتوجهان إلى أسوان للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي
الوفد يدين حادث نيوزيلندا ويناشد العالم بالاستجابة لدعوة السيسي لمكافحة الإرهاب
نصير تطالب برفع دعوى قضائية ضد العنصرية تجاه الإسلام بالغرب
طلب إحاطة للجزار بشأن توصيل الألياف الضوئية لـ الإسكان الاجتماعي بالمحافظات
برلماني: قضايا الأحوال الشخصية اجتماعية ولا علاقة لها بالجانب الديني
عبد العال ومدبولي يتوجهان إلى أسوان للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي
الوفد يدين حادث نيوزيلندا ويناشد العالم بالاستجابة لدعوة السيسي لمكافحة الإرهاب
نصير تطالب برفع دعوى قضائية ضد العنصرية تجاه الإسلام بالغرب
طلب إحاطة للجزار بشأن توصيل الألياف الضوئية لـ الإسكان الاجتماعي بالمحافظات
برلماني: قضايا الأحوال الشخصية اجتماعية ولا علاقة لها بالجانب الديني