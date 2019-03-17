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رياضة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 01:17 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
عمرو ابوبكر
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر تعامل بجدية مع شبيبة الساورة الجزائري، اليوم، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واستطاع الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن فوز الأهلي على الساورة كان مهمًا، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل بقوة وجدية رغم أن المنافس لم يظهر في مناسبات إفريقية عديدة لكنه قدم مجهودًا مميزًا وتفوق على أكثر من فريق.

وتابع أنه لم يكن قلقًا من هجوم الساورة ضد حكم المباراة، موضحًا أن الحكم لو كان أخطأ فإن أخطاءه كانت ضد الأهلي مثل احتساب انفراد المغربي وليد أزارو تسللا رغم أن اللاعب لم يكن متسللًا.

ولفت إلى أن جمهور الأهلي قدم صورة أكثر من رائعة في اللقاء، متمنيًا أن يكون ذلك بداية جيدة لعودة الجماهير الفترة المقبلة.

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