سفير مصر بإثيوبيا: مستقبل القارة متعلق بتمكين الشباب.. فيديو

قال السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا، إن منتدى الشباب العربى والأفريقى الذى عقد بمحافظة أسوان، السبت، عرس إفريقى عربى بمعنى الكلمة، وكل التفاصيل مؤدية إلى نتيجة إيجابية، تؤكد أن مصر هى جسر بين العرب وإفريقيا، موضحا أن التاريخ والجغرافيا منحا مصر مميزات تجعلها مؤثرة فى المحيطين، واختيار مدينة أسوان لعقد الملتقى عبقرى كونها محافظة تحمل الثقافتين والبعدين العربي والأفريقي.



وأضاف عبد الخالق، خلال حواره بالبث المشترك الذى يضم قنوات "الحياة وON E وCBC، وDMC، "، مع خالد أبو بكر، والإعلامية خلود زهران، أنه لا مستقبل لقارة أو دولة دون تمكين الشباب، موضحًا أن مصر تتولى مسئولية تمكين الشباب وعملت على عقد المؤتمرات الشبابية لهم؛ للتعرف على طروحاتهم وأفكارهم إلى جانب التعرف على مشاكلهم والعمل على حلها منذ فترة الأمر الذى أثبت نجاحه.



وأشار سفير مصر بإثيوبيا إلى أن جدول أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى تتنوع بين بين القضايا السياسية والفنية، موضحًا أن من ضمن محاور النقاش استعادة الاستقرار فى منطقة الساحل الأفريقى التى تموج بالعنف ووجود عوامل الجريمة المنظمة هناك إلى جانب الفراغ الأمنى والتطرف الفكرى، بينما النواحى الفنية ستكون على قضايا الشمول المالى والتحول الاقتصادى الرقمى والاندماج الاجتماعى وخطة إفريقيا فى التنمية المستدامة 2063 .



وكشف عبد الخالق، عن أن مصر كانت تعد خطط مصر فى الاتحاد الإفريقى وسبل تطبيقها وآلية العمل على حل المشكلات العصية قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد وبالتحديد منذ يناير 2018 داخل أروقة وزارة الخارجية والمؤسسات الوطنية التابعة".



وأشار سفير مصر لدى إثيوبيا، إلى أن دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى عبر التركيز على مجال البنية التحتية كان أجندة فى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، مشددًا على أن الاندماج القارى لن يحدث إلا بعد اكتمال تجربة ربط البنية التحتية، وتابع:"القادة الأفارقة يتابعون نهضة مصر فى مجال البنية التحتية بطريقة غير مسبوقة من حيث مضاعفة شبكة الطرق وإنتاج الطاقة وغيرها، مشددًا على أن مصر تمتلك من الخبرات والقدرات التى تؤهلها أن تخدم دول القارة السمراء.