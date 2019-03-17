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برلمان

زراعة البرلمان: حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة مع تفعيل حظر الطيور الحية

الأحد 17/مارس/2019 - 04:25 ص
دواجن
دواجن
عبد الرحمن سرحان
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن حظر تداول الطيور الحية أمر مفروغ منه، باعتبار أن القانون الصادر في 2014 ينص على ذلك.

وأضاف "تمراز"، لـ "صدى البلد"، أن المشكلة التي تواجه حظر تداول الطيور الحية، انه كان يحتاج لمجموعة إجراءات إلا أنها لم تكتمل بعد.

وذكر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن من ضمن الإجراءات كانت عمل مجازر محلية بكل مركز، ونقل المزارع لتكون ضمن الظهير الصحراوي، إضافة إلى نقل العيادات البيطرية أيضًا، وتوفير اللقاح والأمصال اللازمة لحماية الثروة الداجنة، إلا أنها أشياء لم تتحقق.

وطالب، وكيل لجنة الزراعة، بالنواب، بتنظيم حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة، وما تحدثه من تفادي للأمراض التي تنتج عن الطيور الحية، مشددًا على ضرورة دمج العمالة المشتغلة بالثروة الداجنة في أعمال أخرى.

وتابع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الشعبة طالبت بتأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية، من أول أبريل المقبل لما بعد شهر رمضان المبارك، لعدم إرباك السوق.

وأوضح السيد، أن بدء الحملات على محال الطيور الحية أول أبريل، سيربك السوق بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يعد موسم زيادة في الطلب على اللحوم، خاصة البيضاء.

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